Փաշինյանը շնորհավորել է Մակրոնին՝ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Էմանուել Մակրոնին՝ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ:

«Իմ ջերմ շնորհավորանքներն եմ հղում Էմանուել Մակրոնին վերընտրվելու կապակցությամբ և մաղթում լավագույնը գալիք հինգ տարիներին՝ ի բարօրություն բարեկամ ֆրանսիացի ժողովրդի և Ֆրանսիայի ազդեցության համար»,- գրել է վարչապետ Փաշինյանը Twitter-ի իր էջում։

J’adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à @EmmanuelMacron pour sa réélection et lui souhaite le meilleur pour les 5 prochaines années pour la prospérité du peuple ami français et pour le rayonnement de la France.

???????? ???????? pic.twitter.com/S4DF6dPBVJ