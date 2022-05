Շառլ Միշելը ողջունել է ՀՀ և Ադրբեջանի փոխվարչապետների առաջին հանդիպումը հայ-ադրբեջանական սահմանին

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը թվիթերի իր էջում գրել է․ «Ողջունում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած սահմանային հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը՝ առաջ մղելու սահմանի սահմանազատման և իրավիճակի կայունության լավագույնս ապահովման շուրջ քննարկումները։

Շոշափելի առաջընթաց` Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո»:

Warmly welcome first meeting of Border Commissions held today on Armenia-Azerbaijan border to advance discussions on delimitation of inter-state border and how best to ensure stable situation.



