Freedom House-ը Փաշինյանին հորդորում է բաց ու թափանցիկ ասուլիսներով հանդես գալ

Միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կոչ է արել լրջորեն վերաբերվել ԶԼՄ-ների մտահոգություններին և օգտագործել ուղիղ կապի միջոցները, այդ թվում՝ բաց և թափանցիկ ասուլիսների միջոցով՝ ժողովրդավարության առողջ գործունեությունն ապահովելու համար:

Այս մասին ասված է կազմակերպության Twitter-ի միկրոբլոգում:

Freedom House also urges the Armenian Prime Minister to take the concerns of the media seriously and leverage direct communication channels including through open and transparent press-conferences to ensure a healthy functioning democracy. https://t.co/GqIH7y2lcx (2/3)