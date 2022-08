Բորելը ողջունել է Կոսովոյի որոշումը՝ մեկ ամսով հետաձգել սերբական փաստաթղթերի փոխարինումը

ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելը ողջունել է մասնակի ճանաչված Կոսովոյի կառավարության որոշումը՝ հետաձգել սերբական փաստաթղթերը եւ համարանիշները փոխարինելու իր պլանի կիրառումը:

«Մենք ողջունում ենք Կոսովոյի որոշումը՝ հետաձգելու սերբական փաստաթղթերն արգելելու ընթացակարգի ներդնումը մինչև սեպտեմբերի 1-ը և ակնկալում ենք, որ բոլոր խոչնդոտները անհապաղ կվերացվեն»,-գրել է Բորելը Twitter-ի իր էջում:

ԵՄ-ի իշխանություններն ակնկալում են, որ հանրապետության ճանապարհների բոլոր բարիկադներն անհապաղ կկազմալուծվեն, նշել է նա:

Ավելի վաղ չճանաչված Կոսովոյի կառավարությունը որոշել էր մեկ ամսով՝ մինչև սեպտեմբերի 1-ը հետաձգել քաղաքացիների անձնագրերն ու պետհամարանիշերը Կոսովոյի համարանիշներով փոխարինելու ծրագրերը։

