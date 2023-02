WR Chess Masters․ Արոնյանը ոչ ոքի խաղաց Դուդայի հետ և մնաց առաջին տեղում

Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում անցկացվող WR Chess Masters մրցաշարի չորրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը (ԱՄՆ) սև ֆիգուրներով ոչ ոքի խաղաց լեհ Յան-Կշիշտոֆ Դուդայի հետ և 3 միավորով միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Նրանից կեսական միավոր են հետ ամերիկացի Ուեսլի Սոն և հնդիկ Դոմարաջու Գուկեշը։

Ուեսլի Սոն այս տուրում ոչ ոքի խաղաց ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշչու, Գուկեշը՝ գերմանացի Վինսենտ Կեյմերի հետ։

Փետրվարի 20-ին մրցաշարում հանգստյան օր է։

WR Chess Masters-ի մրցանակային հիմնադրամը 130 հազար եվրո է։ Հաղթողը կստանա 40 հազար եվրո։

All games ended in draws. Anish came closest to winning his game, but failed to convert his advantages into a win.#chess #wrchessmasters #ajedrez #dusseldorf pic.twitter.com/xJJG8s68kN