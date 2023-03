Նոր էսկալացիա չի լինի. Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Թվիթեր-ի իր էջում գրել է.

«Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կկնքվի խաղաղության պայմանագիր, և այն հիմնված կլինի բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված պաշտոնական հայտարարությունների վրա։ Նոր էսկալացիա չի լինի։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռականորեն աջակցի այս նարատիվին»:

There will be a #peace treaty between #Armenia and #Azerbaijan, and it will be based on the joint official statements adopted at the highest level. There won’t be а new escalation! The international community must strongly support this narrative.