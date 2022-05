ԱՄՆ-ն ողջունում է սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների առաջին համատեղ նիստի անցկացումը․ Բլինքեն

Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ սահմանային հանձնաժողովների առաջին համատեղ հանդիպումը։ Այս մասին թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել ԱՄՆ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։

«ԱՄՆ-ն աջակցում է ԵՄ միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններին և խրախուսում է շարունակական դրական թափը և երկխոսությունը՝ ի աջակցություն տարածաշրջանային խաղաղության», - գրել է Բլինքենը։

The United States welcomes the first joint meeting of the Armenia-Azerbaijan bilateral Border Commissions. The U.S. supports the EU-brokered conversations between Azerbaijan and Armenia and encourages continued positive momentum and bilateral dialogue in support of regional peace